В ДТП на трассе М5 погибли четыре человека, трое пострадали

В результате аварии, произошедшей в ночь на 21 сентября в Спасском районе Пензенской области, погибли четыре человека и пострадали еще трое. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По предварительным данным, в 00:10 на 481-м километре федеральной дороги М5 «Урал» столкнулись грузовик Mitsubishi Fuso Canter под управлением 23-летнего водителя и автомобиль «Лада-Ларгус», за рулем которого находился 42-летний мужчина.
«Четыре пассажира «Лады» - мужчины 1997, 1994, 1970 и 1982 года рождения - от полученных травм скончались на месте», - уточнили в ГИБДД.
Еще один пассажир легковушки и оба водителя были госпитализированы. Насколько тяжело они пострадали, не сообщается.
По факту случившегося проводится проверка.
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