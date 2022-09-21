Происшествия

В ДТП на трассе М5 погибли четыре человека, трое пострадали

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В результате аварии, произошедшей в ночь на 21 сентября в Спасском районе Пензенской области, погибли четыре человека и пострадали еще трое. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, в 00:10 на 481-м километре федеральной дороги М5 «Урал» столкнулись грузовик Mitsubishi Fuso Canter под управлением 23-летнего водителя и автомобиль «Лада-Ларгус», за рулем которого находился 42-летний мужчина.

«Четыре пассажира «Лады» - мужчины 1997, 1994, 1970 и 1982 года рождения - от полученных травм скончались на месте», - уточнили в ГИБДД.

Еще один пассажир легковушки и оба водителя были госпитализированы. Насколько тяжело они пострадали, не сообщается.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — фото УГИБДД по Пензенской области
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Гость||

Дороги,дороги,дороги...

Гость||

Бла, бла, бла...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По предварительным данным, в 00:10 на 481-м километре федеральной дороги М5 «Урал» столкнулись грузовик Mitsubishi Fuso Canter под управлением 23-летнего водителя и автомобиль «Лада-Ларгус», за рулем которого находился 42-летний мужчина.
А всё потому что это кусок федеральной трассы двух полосный что в наше время позор.Давно надо было построить параллельную дорогу что бы развести потоки , но местная власть даже не шевелиться что бы протолкнуть проект реконструкции.

Гость||

грузовозики всегда они причины таких дтп


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