В ДТП на трассе М5 погибли четыре человека, трое пострадали

21.09.2022 | 08:55

В результате аварии, произошедшей в ночь на 21 сентября в Спасском районе Пензенской области, погибли четыре человека и пострадали еще трое. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, в 00:10 на 481-м километре федеральной дороги М5 «Урал» столкнулись грузовик Mitsubishi Fuso Canter под управлением 23-летнего водителя и автомобиль «Лада-Ларгус», за рулем которого находился 42-летний мужчина.

«Четыре пассажира «Лады» - мужчины 1997, 1994, 1970 и 1982 года рождения - от полученных травм скончались на месте», - уточнили в ГИБДД.

Еще один пассажир легковушки и оба водителя были госпитализированы. Насколько тяжело они пострадали, не сообщается.

По факту случившегося проводится проверка.