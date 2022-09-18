Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 сен 2022|10:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

Лоб в лоб: на видео попал момент ДТП в центре Пензы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Вечером в субботу, 17 сентября, на улице Кирова в Пензе столкнулись две легковушки. Снимок с места происшествия опубликовал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Кадр был сделан в 21:31. Авария случилась в районе перекрестка с улицей Кураева. От удара у обеих машин покорежило переднюю часть.

Чуть позже автомобилист поделился в соцсети «ВКонтакте» видео с моментом ДТП. Судя по кадрам, снятым регистратором, легковушки столкнулись лоб в лоб, когда один из водителей готовился повернуть на улицу Кураева.

Аварию сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, столкновение произошло около 21:10. Участниками стали 35-летний водитель Skoda Octavia и 43-летний мужчина, управлявший Renault Duster.

«В результате ДТП травмы получил водитель Skoda. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась», - сообщили в отделении пропаганды.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте