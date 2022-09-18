Лоб в лоб: на видео попал момент ДТП в центре Пензы

18.09.2022 | 10:10

Вечером в субботу, 17 сентября, на улице Кирова в Пензе столкнулись две легковушки. Снимок с места происшествия опубликовал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Кадр был сделан в 21:31. Авария случилась в районе перекрестка с улицей Кураева. От удара у обеих машин покорежило переднюю часть.

Чуть позже автомобилист поделился в соцсети «ВКонтакте» видео с моментом ДТП. Судя по кадрам, снятым регистратором, легковушки столкнулись лоб в лоб, когда один из водителей готовился повернуть на улицу Кураева.

Аварию сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По предварительным данным, столкновение произошло около 21:10. Участниками стали 35-летний водитель Skoda Octavia и 43-летний мужчина, управлявший Renault Duster.

«В результате ДТП травмы получил водитель Skoda. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась», - сообщили в отделении пропаганды.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.