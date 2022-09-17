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Происшествия

На трассе М5 в Пензе пострадали водитель и пассажирка Renault

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В субботу, 17 сентября, на трассе М5 в черте Пензы произошла авария, в которой пострадали два человека.

Сообщение об инциденте появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

«Доброе утро! Жесткое ДТП на М5, напротив магазина «Обтекатель». Движение в сторону Самары затруднено. Актуально на 10:35», - проинформировал автор.

На размещенном видео запечатлен автомобиль Renault Logan, врезавшийся в барьерное ограждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности аварии.

В 8:30 на 630-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей Suzuki под управлением 59-летнего водителя и Renault Logan, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

После столкновения Renault наехал на препятствие - металлическую ограждающую конструкцию.

«Водитель и 41-летняя пассажирка Renault получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение», - уточнили в отделении пропаганды.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Ну хорошо хоть, что специалисты в это раз выясняют, а то обычно дилетантов присылают

Гость||

Быстро поехали - вот и результат

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водитель и 41-летняя пассажирка Renault получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское
- Непристёгнутые оба?


Имя: Гость
Комментарий:

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