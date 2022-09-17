На трассе М5 в Пензе пострадали водитель и пассажирка Renault

В субботу, 17 сентября, на трассе М5 в черте Пензы произошла авария, в которой пострадали два человека.
Сообщение об инциденте появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».
«Доброе утро! Жесткое ДТП на М5, напротив магазина «Обтекатель». Движение в сторону Самары затруднено. Актуально на 10:35», - проинформировал автор.
На размещенном видео запечатлен автомобиль Renault Logan, врезавшийся в барьерное ограждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
В УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности аварии.
В 8:30 на 630-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей Suzuki под управлением 59-летнего водителя и Renault Logan, за рулем которого находился 49-летний мужчина.
После столкновения Renault наехал на препятствие - металлическую ограждающую конструкцию.
«Водитель и 41-летняя пассажирка Renault получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение», - уточнили в отделении пропаганды.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют специалисты.
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Ну хорошо хоть, что специалисты в это раз выясняют, а то обычно дилетантов присылают