На трассе М5 в Пензе пострадали водитель и пассажирка Renault

17.09.2022 | 12:02

В субботу, 17 сентября, на трассе М5 в черте Пензы произошла авария, в которой пострадали два человека.

Сообщение об инциденте появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

«Доброе утро! Жесткое ДТП на М5, напротив магазина «Обтекатель». Движение в сторону Самары затруднено. Актуально на 10:35», - проинформировал автор.

На размещенном видео запечатлен автомобиль Renault Logan, врезавшийся в барьерное ограждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности аварии.

В 8:30 на 630-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей Suzuki под управлением 59-летнего водителя и Renault Logan, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

После столкновения Renault наехал на препятствие - металлическую ограждающую конструкцию.

«Водитель и 41-летняя пассажирка Renault получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение», - уточнили в отделении пропаганды.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют специалисты.