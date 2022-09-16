В 2022 году на железнодорожных путях погибли 7 жителей региона

16.09.2022 | 10:35

В Пензенской области в 1,7 раза снизилось число случаев травмирования людей на железной дороге. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказала пресс-секретарь Пензенского региона

Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.

С начала года на путях погибли 7 человек. За аналогичный период 2021-го случилось 12 происшествий, 8 из них - со смертельным исходом.

Железнодорожники и правоохранители регулярно проводят рейды в местах несанкционированных переходов. Во время последнего, проходившего на перегоне Пенза-I - Арбеково, было составлено 10 протоколов об административном правонарушении.

«В 2022 году транспортные полицейские зафиксировали 1 244 факта прохода по железнодорожным путям в неустановленном месте», - уточнили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Пензенцам напомнили, что за совершение действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, на нарушителя накладывается административный штраф в размере 100 рублей (ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ).