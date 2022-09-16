Сетевое издание|18+|Пятница|16 сен 2022|11:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В 2022 году на железнодорожных путях погибли 7 жителей региона

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензенской области в 1,7 раза снизилось число случаев травмирования людей на железной дороге. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказала пресс-секретарь Пензенского региона

Куйбышевской железной дороги Валерия Митякина.

С начала года на путях погибли 7 человек. За аналогичный период 2021-го случилось 12 происшествий, 8 из них - со смертельным исходом.

Железнодорожники и правоохранители регулярно проводят рейды в местах несанкционированных переходов. Во время последнего, проходившего на перегоне Пенза-I - Арбеково, было составлено 10 протоколов об административном правонарушении.

«В 2022 году транспортные полицейские зафиксировали 1 244 факта прохода по железнодорожным путям в неустановленном месте», - уточнили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Пензенцам напомнили, что за совершение действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, на нарушителя накладывается административный штраф в размере 100 рублей (ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

с поездом не поспоришь, он сильнее во много раз

Гость||

Гость писал(a):

с поездом не поспоришь, он сильнее во много раз
Глупомордым это не объяснишь. Им надо - они через пути и лезут как бараны.

Гость||

Бабы ещё нарожают

Гость||

пошинкуй меня машинист


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте