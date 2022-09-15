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Происшествия

В Пензе легковушка оказалась на лестнице в районе улицы 8 Марта

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В четверг, 15 сентября, в Пензе случилось необычное дорожно-транспортное происшествие.

Легковой автомобиль «Лада-Калина» оказался на лестнице, поднимающейся по холму от улицы 8 Марта к дороге, проходящей по границе микрорайона Бугровка.

Кадры с места аварии появились в соцсети «ВКонтакте». Возможно, водитель не справился с управлением, и машина слетела с холма. Также есть вероятность, что был второй участник аварии.

Судя по записи, никто из находившихся в салоне не пострадал.

«А если бы люди шли?», «Скорее всего, разогнался и не успел затормозить», «Укатилась», - предположили пользователи, обсуждая произошедшее.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Опять рубрика про водятлов?

Гость||

Чётко. Взыскать деньги за ремонт лестницы с лихача.


Имя: Гость
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