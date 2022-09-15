В Пензе легковушка оказалась на лестнице в районе улицы 8 Марта

15.09.2022 | 18:02

В четверг, 15 сентября, в Пензе случилось необычное дорожно-транспортное происшествие.

Легковой автомобиль «Лада-Калина» оказался на лестнице, поднимающейся по холму от улицы 8 Марта к дороге, проходящей по границе микрорайона Бугровка.

Кадры с места аварии появились в соцсети «ВКонтакте». Возможно, водитель не справился с управлением, и машина слетела с холма. Также есть вероятность, что был второй участник аварии.

Судя по записи, никто из находившихся в салоне не пострадал.

«А если бы люди шли?», «Скорее всего, разогнался и не успел затормозить», «Укатилась», - предположили пользователи, обсуждая произошедшее.