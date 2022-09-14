Происшествия

В Пензе у входа в торговый центр умерла женщина

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Житель Пензы рассказал о смерти женщины в Арбекове. Пост опубликовали в местном сообществе во «ВКонтакте» вечером в среду, 14 сентября.

По словам очевидца, у входа в торговый центр на проспекте Строителей упала женщина, у которой, предположительно, мог случиться инфаркт.

«Вызвал сразу скорую, объяснил ситуацию! Женщина лежала (дышала) на протяжении 20 минут. Звонил четыре раза, ответ: реанимация едет!»- пояснил мужчина.

По его словам, медики прибыли через 25 минут и к этому моменту женщина уже была мертва.

Горожанина возмутило, что приезд врачей потребовал столько времени.

Обратился ли он с соответствующим вопросом в ответственные структуры, неизвестно. По данным на 19:10 14 сентября, официальные лица на публикацию не ответили.

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Источник — Фото Игоря Абарина, vk.com
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Гость||

Не торпятся они. Выплаты ковидные видать срезали, а они привыкли. И вот теперь "итальянская забастовка". Думаете кого накажут, выгонят? Ха-ха. Родня должна озаботиться.

Гость||

Не плохо бы в Тц иметь кабинет врача. А то они только по вакцинации пункты охраняют или в парках по акциям. Раньше и в школах и детских садах были врач и медсестра.

Гость||

Скорая не вертолет и не торелка литающия

Гость||

нужно прибавить пенсионный возраст что бы люди дольше жили


Имя: Гость
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