В Пензе у входа в торговый центр умерла женщина

Житель Пензы рассказал о смерти женщины в Арбекове. Пост опубликовали в местном сообществе во «ВКонтакте» вечером в среду, 14 сентября.
По словам очевидца, у входа в торговый центр на проспекте Строителей упала женщина, у которой, предположительно, мог случиться инфаркт.
«Вызвал сразу скорую, объяснил ситуацию! Женщина лежала (дышала) на протяжении 20 минут. Звонил четыре раза, ответ: реанимация едет!»- пояснил мужчина.
По его словам, медики прибыли через 25 минут и к этому моменту женщина уже была мертва.
Горожанина возмутило, что приезд врачей потребовал столько времени.
Обратился ли он с соответствующим вопросом в ответственные структуры, неизвестно. По данным на 19:10 14 сентября, официальные лица на публикацию не ответили.
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Не торпятся они. Выплаты ковидные видать срезали, а они привыкли. И вот теперь "итальянская забастовка". Думаете кого накажут, выгонят? Ха-ха. Родня должна озаботиться.