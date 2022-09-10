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Происшествия

В Городищенском районе огонь охватил 75 кв. м построек

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В пятницу, 9 сентября, в селе Можарка Городищеского района случился сильный пожар.

Как сообщается в группе «Подслушано Городищенский район» в соцсети «ВКонтакте», сигнал о возгорании поступил в «Систему-112» в 21:49.

На место происшествия выехали 3 спецавтомобиля ПСЧ № 25, сотрудники полиции, районных электросетей, газовой службы, скорой помощи.

Огонь охватил надворные постройки на площади 72 кв. м. Пламя могло перекинуться на жилой дом, но пожарным удалось его отстоять.

«К счастью, при пожаре никто не пострадал. Проводится проверка. Уважаемые жители! Будьте внимательными при обращении с огнем, следите за состоянием электроприборов и проводки», - завершается сообщение.

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Источник — фото vk.com/podslushano058
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