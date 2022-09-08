Происшествия

К пожару на улице Маресьева мог привести человеческий фактор

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Бывший житель дома на улице Маресьева переехал отсюда больше года назад, но не смог не прийти к месту, где провел почти 40 лет. Теперь от стен постройки в частном секторе Ленинского района практически ничего не осталось - уничтожена огнем.

«Мне звонит друг, говорит: «У тебя дом горит». Я говорю: «Как так? Не может быть, я дома». А он: «Другой дом», - отметил горожанин.

Напротив - еще одно расселенное строение. Здесь много брошенных домов, а когда-то соседи выходили на улицу, чтобы обсудить последние новости. Теперь же те, кто остался, говорят о недавнем пожаре.

«Дом деревянный, сушь, он быстро очень сгорел», - рассказала прохожая.

«Незамедлительно к месту пожара были направлены пожарные подразделения в количестве 5 единиц техники и 24 человек личного состава. По прибытии было установлено, что горит частный дом на площади 100 квадратных метров», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Бывший жилец говорит, что дом был отключен от коммуникаций. Вероятно, к возгоранию привел человеческий фактор.

«Здесь бомжи бегали-прыгали, вандалы разбирали там потихонечку», - пояснил мужчина.

Истинные причины пожара установят эксперты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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