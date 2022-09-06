В Бекове рыбак скончался от удара электрическим током

06.09.2022 | 10:04

В Бековском районе случилось ЧП, в результате которого скончался мужчина. Трагедия произошла в понедельник, 5 сентября.

Сообщение о несчастье правоохранители получили в 16:15.

В поселке Беково рыбаки удили на Колхозном пруду. Один из мужчин закинул удочку, и она коснулась высоковольтной линии электропередачи. Рыбак получил удар током.

«Мужчина 1954 года рождения скончался от электротравмы», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту несчастного случая проводится проверка.