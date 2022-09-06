Происшествия

В Бекове рыбак скончался от удара электрическим током

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В Бековском районе случилось ЧП, в результате которого скончался мужчина. Трагедия произошла в понедельник, 5 сентября.

Сообщение о несчастье правоохранители получили в 16:15.

В поселке Беково рыбаки удили на Колхозном пруду. Один из мужчин закинул удочку, и она коснулась высоковольтной линии электропередачи. Рыбак получил удар током.

«Мужчина 1954 года рождения скончался от электротравмы», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту несчастного случая проводится проверка.

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Гость||

Электроудочка?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.09.2022 10:10|

Электроудочка?

Ты читать-то умеешь?

Гость||

Значит электроудочка.

Гость||

Наверное электрического ската поймал.

Гость||

Провода висят слишком низко или удочка слишком длинная?

Гость||

Гость писал(a):

Провода висят слишком низко или удочка слишком длинная?
Мозги слишком короткие... Естественный отбор.

Гость||

Удочка была металическая,может даже лом.

Гость||

Гость писал(a):

Удочка была металическая,может даже
Современные удочки часто из углеволокна делают. Очень хорошо проводят ток. Вылезай из эпохи динозавров


Имя: Гость
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