В Бекове рыбак скончался от удара электрическим током

В Бековском районе случилось ЧП, в результате которого скончался мужчина. Трагедия произошла в понедельник, 5 сентября.
Сообщение о несчастье правоохранители получили в 16:15.
В поселке Беково рыбаки удили на Колхозном пруду. Один из мужчин закинул удочку, и она коснулась высоковольтной линии электропередачи. Рыбак получил удар током.
«Мужчина 1954 года рождения скончался от электротравмы», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
По факту несчастного случая проводится проверка.
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