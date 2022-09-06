Происшествия

Появилось фото с места гибели рыбака в р. п. Беково

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В обстоятельствах гибели рыбака, случившейся в понедельник, 5 сентября, разбираются следователи.

Первоначальная проверка установила, что 67-летний мужчина вместе с родственниками ловил рыбу в пруду в рабочем поселке Беково.

«По имеющимся данным, при передвижении около водоема мужчина коснулся спиннингом линии электропередачи и получил удар током», - подтвердила версию правоохранителей старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области.

Рыболов погиб на месте. На фото, размещенном на сайте следкома, запечатлено место трагедии и провода, прикосновение к которым стало смертельным.

Сейчас по факту гибели пенсионера проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Источник — penza.sledcom.ru
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Гость||

Чувак про баб, твой выход!

Гость||

Вчера в баре звёздный армяшки кому-то пердак разворотили как жерло вулкана

Гость||

Гость писал(a):

Вчера в баре звёздный армяшки кому-то пердак разворотили как жерло вулкана
Опять ты про свою жопу всем рассказываешь.

Гость||

Поясните что такое пердак?

Гость||

Пердачокс штоль?

Гость||

Офигенное фото,такое фото я и ждал.


Имя: Гость
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