Появилось фото с места гибели рыбака в р. п. Беково

06.09.2022 | 13:14

В обстоятельствах гибели рыбака, случившейся в понедельник, 5 сентября, разбираются следователи.

Первоначальная проверка установила, что 67-летний мужчина вместе с родственниками ловил рыбу в пруду в рабочем поселке Беково.

«По имеющимся данным, при передвижении около водоема мужчина коснулся спиннингом линии электропередачи и получил удар током», - подтвердила версию правоохранителей старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области.

Рыболов погиб на месте. На фото, размещенном на сайте следкома, запечатлено место трагедии и провода, прикосновение к которым стало смертельным.

Сейчас по факту гибели пенсионера проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.