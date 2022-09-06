Появилось фото с места гибели рыбака в р. п. Беково

В обстоятельствах гибели рыбака, случившейся в понедельник, 5 сентября, разбираются следователи.
Первоначальная проверка установила, что 67-летний мужчина вместе с родственниками ловил рыбу в пруду в рабочем поселке Беково.
«По имеющимся данным, при передвижении около водоема мужчина коснулся спиннингом линии электропередачи и получил удар током», - подтвердила версию правоохранителей старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области.
Рыболов погиб на месте. На фото, размещенном на сайте следкома, запечатлено место трагедии и провода, прикосновение к которым стало смертельным.
Сейчас по факту гибели пенсионера проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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