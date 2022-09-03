Очевидцы сообщили о пожаре на железнодорожных путях в Пензе

Вечером в пятницу, 2 сентября, в соцсети «ВКонтакте» появились кадры пожара на железнодорожных путях.
Один из комментаторов сообщил, что загорелись шпалы.
«Пожар тушат», - сообщил один из свидетелей происходящего.
На кадрах видно, что пламя охватило значительную территорию, от высоких языков огня поднимаются столбы черного дыма.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что по адресу: ул. Долгорукова, 100, - горел мусор на площади 40 кв. м. Огонь тушили 5 человек с использованием 1 единицы спецтехники.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀
Террористы?