Очевидцы сообщили о пожаре на железнодорожных путях в Пензе

03.09.2022 | 10:19

Вечером в пятницу, 2 сентября, в соцсети «ВКонтакте» появились кадры пожара на железнодорожных путях.

Один из комментаторов сообщил, что загорелись шпалы.

«Пожар тушат», - сообщил один из свидетелей происходящего.

На кадрах видно, что пламя охватило значительную территорию, от высоких языков огня поднимаются столбы черного дыма.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что по адресу: ул. Долгорукова, 100, - горел мусор на площади 40 кв. м. Огонь тушили 5 человек с использованием 1 единицы спецтехники.