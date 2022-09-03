Происшествия

Очевидцы сообщили о пожаре на путях в районе станции Пенза-IV

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Вечером в пятницу, 2 сентября, в соцсети «ВКонтакте» появились кадры пожара на железнодорожных путях.

Очевидцы сообщили, что возгорание случилось в районе станции Пенза-IV. Один из комментаторов сообщил, что загорелись шпалы.

«Пожар тушат», - сообщил один из свидетелей происходящего.

На кадрах видно, что пламя охватило значительную территорию, от высоких языков огня поднимаются столбы черного дыма.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что по адресу: ул. Долгорукова, 100, - горел мусор на площади 40 кв. м. Огонь тушили 5 человек с использованием 1 единицы спецтехники.

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Источник — видео Bykoff Victor, vk.com/penza_live
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Гость||

Террористы?

Гость||

Дурачок пишит?

Гость||

Пенза 4 это товарная станция.Я советую задуматься об этом.


Имя: Гость
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