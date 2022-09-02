Происшествия

В Пензе разыскивают низкорослую женщину с темно-красными волосами

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В Пензе пропала 38-летняя горожанка Светлана Николаевна Сироткина. Женщина исчезла больше месяца назад, о ее местонахождении неизвестно с 27 июля.

В пятницу, 2 сентября, об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Светланы - 155 см, телосложение среднее, волосы темно-красные, окрашенные, глаза голубые.

Что из одежды было на ней в день пропажи, неизвестно.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или по номеру 112», - обратились к населению добровольцы.

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Источник — vk.com/la_penza
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Гость||

Огонь.

Гость||

Мелисандра?

Гость||

Ну просто кошмар, не ориентировка, а сплошное оскорбление((

У вас в редакции кто сидит???

Низкоинтеллектуальные черти??

Гость||

Низкорослая? Школьник что ли текст придумывал? 11 канал себя еще профессионалами называют. Детские свои комплексы на работе возмещают

Гость||

уж как преподнесли происшествие по розыску..., никакого элементарного уважения к людям,

Гость||

на фото не 38 летняя женщина по мне так

Гость||

- Самые красивые это женщины-гномы. Я как раз ищу себе такую. Главное что бы была метром ростом и непремерно с квадратной головой.

- А почему именно с квадратной головой?

- Что бы удобно было ставить бутылку с пивом...

Гость||

Почему через месяц поиски начались....?

Гость||

Гость писал(a):

Низкорослая? Школьник что ли текст придумывал? 11 канал себя еще профессионалами называют. Детские свои комплексы на работе возмещают
Похоже, лексикон некоторых сотрудников редакции не превышает словарного запаса Эллочки Людоедки. Им хватает всего 30 слов, чтобы отразить любое событие в городе: жуть, мрак, блеск, знаменито, низкорослая, рыжая, гнедая, парниша, хо-хо ...


Имя: Гость
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