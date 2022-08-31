Происшествия

В Пензе из-за смертельного ДТП на трассе М5 ограничено движение

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В среду, 31 августа, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» очевидец сообщил о смертельном ДТП в черте Пензы.

На опубликованных кадрах запечатлено столкновение двух большегрузов - один грузовик с такой силой ударил в прицеп другого, что кабину просто расплющило.

Автор видео уточнил, что ДТП с летальным исходом произошло на трассе М5 «Урал», у светофора на повороте к поселку Монтажному.

Как предупредили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», с 12:57 из-за аварии на 646-м километре трассы М5 организовано реверсивное движение.

В ГУ МЧС России по Пензенской области проинформировали: «Наше подразделение находится на месте аварии».

Подробные сведения предоставили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 12:20 столкнулись ГАЗ с 47-летним водителем и Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

«Водитель автомобиля ГАЗ от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и условия данного дорожно-транспортного происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организуют бесперебойное движение транспортных средств», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Утром этого же дня в Кузнецке при столкновении КамАЗа с Nissan X-Trail погибла 46-летняя пассажирка легкового автомобиля. Еще три человека (54-летний водитель и пассажиры, 42-летняя женщина и 55-летний мужчина) были доставлены с травмами в больницу.

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Источник — видео vk.com/sova_penza, фото № 2, 3 vk.com/id302137828
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На опубликованных кадрах запечатлено столкновение двух большегрузов
На кадрах газель, а это так то легковушка.


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