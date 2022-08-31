В Пензе из-за смертельного ДТП на трассе М5 ограничено движение

В среду, 31 августа, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» очевидец сообщил о смертельном ДТП в черте Пензы.
На опубликованных кадрах запечатлено столкновение двух большегрузов - один грузовик с такой силой ударил в прицеп другого, что кабину просто расплющило.
Автор видео уточнил, что ДТП с летальным исходом произошло на трассе М5 «Урал», у светофора на повороте к поселку Монтажному.
Как предупредили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор», с 12:57 из-за аварии на 646-м километре трассы М5 организовано реверсивное движение.
В ГУ МЧС России по Пензенской области проинформировали: «Наше подразделение находится на месте аварии».
Подробные сведения предоставили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в 12:20 столкнулись ГАЗ с 47-летним водителем и Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz, за рулем которого находился 43-летний мужчина.
«Водитель автомобиля ГАЗ от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и условия данного дорожно-транспортного происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организуют бесперебойное движение транспортных средств», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Утром этого же дня в Кузнецке при столкновении КамАЗа с Nissan X-Trail погибла 46-летняя пассажирка легкового автомобиля. Еще три человека (54-летний водитель и пассажиры, 42-летняя женщина и 55-летний мужчина) были доставлены с травмами в больницу.
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penzainform.ru писал(a):На кадрах газель, а это так то легковушка.