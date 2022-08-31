Происшествия

В Кузнецке один человек погиб и трое пострадали в ДТП с КамАЗом

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Подробности смертельного ДТП рассказали порталу «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции. Сообщение о трагедии появилось утром в среду, 31 августа, в соцсети «ВКонтакте».

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области проинформировали о том, что произошло в Кузнецке.

Предварительно установлено, что в 8:20 у дома № 39 на улице Сухановской столкнулись КамАЗ с 64-летним шофером и Nissan X-Trail, которым управлял 54-летний водитель.

Водитель иномарки и его пассажиры, 42-летняя женщина и 55-летний мужчина, доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Будут они госпитализированы или отпущены, станет известно позднее.

Еще одна женщина, 46-летняя, находившаяся в салоне автомобиля Nissan X-Trail, скончалась на месте ДТП.

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Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

камазы убивают

Гость||

Быстро поехали, вот и результат

Гость||

Хамас пора запретить в России


Имя: Гость
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