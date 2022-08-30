В торговом центре Заречного случился пожар

В Заречном случилось возгорания в ТЦ «Юбилейный». Сообщение о ЧП появилось в Telegram-канале «Заречный в теме» утром во вторник, 30 августа.
К посту прикреплены кадры с места происшествия, куда прибыли пожарные. Территорию заволокло дымом.
По словам автора поста, вероятно, возгорание случилось из-за неисправного холодильника. О пострадавших не сообщается.
Пока официальной информации о случившемся нет.
ТЦ «Юбилейный» в Заречном собирались реконструировать и сделать уникальным. С проектом обновленного объекта горожан ознакомили в июле 2020 года. О ремонте здания заговорили после обрушения его части.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Заваривай ворота, чтобы огонь не разошелся!