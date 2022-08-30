В торговом центре Заречного случился пожар

30.08.2022 | 08:22

В Заречном случилось возгорания в ТЦ «Юбилейный». Сообщение о ЧП появилось в Telegram-канале «Заречный в теме» утром во вторник, 30 августа.

К посту прикреплены кадры с места происшествия, куда прибыли пожарные. Территорию заволокло дымом.

По словам автора поста, вероятно, возгорание случилось из-за неисправного холодильника. О пострадавших не сообщается.

Пока официальной информации о случившемся нет.

ТЦ «Юбилейный» в Заречном собирались реконструировать и сделать уникальным. С проектом обновленного объекта горожан ознакомили в июле 2020 года. О ремонте здания заговорили после обрушения его части.