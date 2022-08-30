Происшествия

В торговом центре Заречного случился пожар

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В Заречном случилось возгорания в ТЦ «Юбилейный». Сообщение о ЧП появилось в Telegram-канале «Заречный в теме» утром во вторник, 30 августа.

К посту прикреплены кадры с места происшествия, куда прибыли пожарные. Территорию заволокло дымом.

По словам автора поста, вероятно, возгорание случилось из-за неисправного холодильника. О пострадавших не сообщается.

Пока официальной информации о случившемся нет.

ТЦ «Юбилейный» в Заречном собирались реконструировать и сделать уникальным. С проектом обновленного объекта горожан ознакомили в июле 2020 года. О ремонте здания заговорили после обрушения его части.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео t.me/zar_info58
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Гость||

Заваривай ворота, чтобы огонь не разошелся!

Гость||

Попов на открытие звали?

Они свои ритуалы совершали?

Если да - пусть рпц и компенсирует ущерб

Гость||

Опять зареченские лоси. Одни неприятности от этих спесивых особей. Заварить ворота!

Гость||

Петух Петух вот опять Он

Гость||

Петух,петух, давай ещё про раков и "усирается"

Гость||

Пенза 19

Имя: Гость
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