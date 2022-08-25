Обнародовано видео с моментом ДТП на улице Лермонтова

25.08.2022 | 12:32

Момент серьезного ДТП в Пензе на улице Лермонтова попал на видео. Авария случилась 24 августа днем.

Кадры появились в группе пензенских автомобилистов социальной сети «ВКонтакте».

Владелец видеорегистратора двигался по улице Лермонтова в сторону поворота на Ленинградскую. Неожиданно на дорогу со стороны Учительского сквера выбежала женщина. Пересечь проезжую часть она решила вне зоны действия пешеходного перехода.

Женщина благополучно миновала полосу движения, занятую автором кадров, но в итоге ее сбил ВАЗ-2115, ехавший по встречной.

Удар оказался такой силы, что женщину подбросило в воздух, а потом она упала у левого переднего колеса остановившейся «пятнадцатой».

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД по региону, наезд совершил 20-летний водитель. Пешехода, женщину 1969 года рождения, доставили в больницу.