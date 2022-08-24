На Пролетарской улице в Пензе сбили пешехода

24.08.2022 | 09:14

Утром в среду, 24 августа, в Пензе случилась авария, в которой пострадал человек. Об этом очевидец сообщил в местном водительском сообществе во «ВКонтакте».

«Пролетарская, сбили пешехода. Время 8:26», - уточнил интернет-пользователь.

Он выложил фото с места ДТП. На снимке - нерегулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Пролетарской и Дзержинского. На асфальте лежит человек (предположительно, женщина), стоит иномарка.

Насколько серьезные травмы получила пострадавшая, неизвестно. Официальных сведений по поводу случившегося пока не поступало.

16 августа похожий инцидент произошел на улице Пугачева. Водитель автомобиля Renault сбил женщину на нерегулируемом переходе. Травмы оказались незначительными - она упала на асфальт, но вскоре продолжила движение.