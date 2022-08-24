Происшествия

На Пролетарской улице в Пензе сбили пешехода

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Утром в среду, 24 августа, в Пензе случилась авария, в которой пострадал человек. Об этом очевидец сообщил в местном водительском сообществе во «ВКонтакте».

«Пролетарская, сбили пешехода. Время 8:26», - уточнил интернет-пользователь.

Он выложил фото с места ДТП. На снимке - нерегулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Пролетарской и Дзержинского. На асфальте лежит человек (предположительно, женщина), стоит иномарка.

Насколько серьезные травмы получила пострадавшая, неизвестно. Официальных сведений по поводу случившегося пока не поступало.

16 августа похожий инцидент произошел на улице Пугачева. Водитель автомобиля Renault сбил женщину на нерегулируемом переходе. Травмы оказались незначительными - она упала на асфальт, но вскоре продолжила движение.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Очередная жертва пропаганды безответственности пешеходов. Сколько можно. Когда наведут порядок среди пешеходов?

Гость||

Когда перестанут убивать и калечить людей на пешеходных переходах? Если руководитель ГИБДД не может навести порядок,то отстраните его от занимаемой должности!!!

Гость||

Да сколько их,водятлов?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.08.2022 09:27|

Очередная жертва пропаганды безответственности пешеходов. Сколько можно. Когда наведут порядок среди пешеходов?

Вас послушать,то всегда виноваты пешеходы ????- а водители,все святые,строго соблюдают правила дорожного движения,не отвлекаются разговорами по телефону,не торопятся,не превышают скорость. Всех,кто нарушают ПДД,на переэкзаменовку,но если виновен пешеход,которые то же частенько нарушают правила прохода,их то же штрафовать по полной.

Гость||

Гость писал(a):

Очередная жертва пропаганды безответственности пешеходов.
Очередные буйные фантазии.

Гость||

Камер понатыкали, а дороги безопаснее и качественнее не стали: пешики разлетаются в стороны, хрусты хрустят, все дороги в ямах, дырах, провалах и говне

Гость||

Водятел совсем слепой? Знак пешеходного перехода отлично видно.

Гость||

Мало все столбы в Пензе покалеченные, теперь и за пешеходов принялись...

Гость||

Гость писал(a):

Очередная жертва пропаганды безответственности пешеходов.

Очередные буйные фантазии.

Фантазии у тебя в голове. А это реальность.

Гость||

Гость писал(a):

Водятел совсем слепой? Знак пешеходного перехода отлично видно.
Пешеходка совсем слепая? Несущуюся машину с идиотом издалека отлично видно.

Гость||

Гость писал(a):

Когда перестанут убивать и калечить людей на пешеходных переходах? Если руководитель ГИБДД не может навести порядок,то отстраните его от занимаемой должности!!!
Олень!!! Ну вот при чем тут ГИБДД, тем более начальник... Согласно требованиям ПДД на месте ДТП была разметка, указатель, светло. Просто один придурошный/придурошная спит за рулем. Выход есть: перед КАЖДЫМ пешеходником с обеих сторон лежачего полицейского устанавливать, чтобы притормаживали. Это поможет. Только легче станет, ели весь город в лежачих будет усыпан? Ответственность за нарушение ПДД увеличить в 10 раз? Лишать прав навечно за любое ДТП? Ты же первым начнешь верещать - КАРАУЛ! ПРОИЗВОЛ! НАТО, СПАСИ!!!

Гость||

Раздать всем пешикам пистолеты и разрешить стрелять на поражение в водятлов, не снижающих скорость перед пешеходным переходом. По другому никак.

Гость||

Гость писал(a):

А это реальность.
Сугубо в пределах твоей больной головушки.

Гость||

Гость писал(a):

А это реальность.

Сугубо в пределах твоей больной головушки.

Вот пешеходка тоже не верила в реальность. Теперь лежит.

Гость||

Гость писал(a):

Выход есть: перед КАЖДЫМ пешеходником с обеих сторон лежачего полицейского устанавливать, чтобы притормаживали.
Согласен.

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Имя: Гость
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