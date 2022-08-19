В Пензенской области семья кабанов выскочила на трассу перед машиной

19.08.2022 | 10:44

Ранним утром в пятницу, 19 августа, в Пензенской области водитель сумел избежать дорожно-транспортного происшествия с участием диких животных.

На записи с видеорегистратора, размещенной в чате водителей Пензы, видно, как прямо перед автомобилем на дорогу выскакивает самка кабана, за ней - трое детенышей.

Водитель успевает затормозить, и парнокопытные благополучно пересекают проезжую часть. Еще двое животных не рискнули выскочить на асфальт и остались на правой стороне обочины.

Встреча произошла на трассе Пенза - Шемышейка. Как следует из комментариев, это произошло в Пензенском районе, в 17 километрах от областного центра.