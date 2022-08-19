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Происшествия

В Пензенской области семья кабанов выскочила на трассу перед машиной

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Ранним утром в пятницу, 19 августа, в Пензенской области водитель сумел избежать дорожно-транспортного происшествия с участием диких животных.

На записи с видеорегистратора, размещенной в чате водителей Пензы, видно, как прямо перед автомобилем на дорогу выскакивает самка кабана, за ней - трое детенышей.

Водитель успевает затормозить, и парнокопытные благополучно пересекают проезжую часть. Еще двое животных не рискнули выскочить на асфальт и остались на правой стороне обочины.

Встреча произошла на трассе Пенза - Шемышейка. Как следует из комментариев, это произошло в Пензенском районе, в 17 километрах от областного центра.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Там и медведей уже встречали,только заснять от страха не смогли.К машине втопили,аки болиды.

Гость||

Прям как местные пешеходы. Такие же.

Гость||

Там же знак весит-осторожно лоси.

Гость||

Вкуснятина бегает.

Гость||

Гость писал(a):

Вкуснятина бегает.
Чушь полная. Или ты привык говном питаться?

Гость||

Гость писал(a):

Чушь полная. Или ты привык говном питаться?
Говно ты в гамните берёшь, а это дичь.

Гость||

Гость писал(a):

Чушь полная. Или ты привык говном питаться?

Говно ты в гамните берёшь, а это дичь.

А напомни, пожалуйста всем, когда уж тебя лось продырявил?

Гость||

Гость писал(a):

Чушь полная. Или ты привык говном питаться?
Ежели ты еврей или мусульманин правоверный,по ночам под одеялом сало кушающий-оскорбление принимаем в шутку.)))

Гость||

Гость писал(a):

Ежели ты еврей или мусульманин правоверный,по ночам под одеялом сало кушающий-оскорбление принимаем в шутку.)))
Это придурок у которого леса сгорели и реки опустели.

Гость||

Гость писал(a):

А напомни, пожалуйста всем, когда уж тебя лось продырявил?
Опять зареченец заднеприводный везде охотников видит.

Имя: Гость
Комментарий:

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