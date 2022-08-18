Он выбрал путь пожарного: в Пензе рассказали о погибшем спасателе

18.08.2022 | 18:45

В муниципальной пожарной части - траур, личный состав скорбит о невосполнимой утрате. Во время ликвации пожара в поселке Победа при исполнении служебного долга погиб 26-летний Станислав Рожков. В тот день его смена несколько раз выезжала по сигналу тревоги: автомобильная авария на трассе, возгорание частного домовладения с угрозой распространения огня на соседние жилые строения.

«Незамедлительно они вместе с начальником караула принялись осматривать помещения на предмет пострадавших там людей. После того как осмотрели дом, они зашли в помещение гаража», - сообщил и. о. начальника муниципальной пожарной части Андрей Коблов.

В пожаре погибла 70-летняя женщина. Рожкова пытались спасти. Бригада медиков была рядом, но вырвать его из рук смерти не удалось. Он скончался в карете скорой.

«Он говорил: «Я такой человек, что стараюсь всегда помогать людям. Пожарная охрана - это мое призвание». То есть он выбрал путь пожарного», - рассказал Андрей Коблов.

В муниципальной части на улице Антонова - больше 50 сотрудников. Преданные своей профессии люди, универсалы каждый день рискуют жизнью. В огонь и в воду, в горячий битум и на ДТП - по тревоге они собираются туда, где нужна их помощь.