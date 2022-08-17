Происшествия

С места ДТП на окраине Пензы в больницу доставили ребенка

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В среду, 17 августа, на окраине Пензы произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Видео с места событий появилось в водительском чате в мессенджере Viber. На кадрах видно, что посередине дороги стоит тягач с цистерной, на обочине - легкий грузовик. Рядом стоят спецавтомобили пожарной команды и скорой помощи, работают спасатели и медики.

Автор видео обозначил место аварии - возле Восточного (Чемодановского) кладбища.

Подробности происшествия порталу PenzaInform.ru сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на 647-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Hyundai Porter, которым управлял 32-летний мужчина, и грузовой Volvo с 62-летним шофером.

Медики осмотрели водителя автомобиля Hyundai Porter на месте и отпустили, а вот его пассажира, 9-летнего мальчика, доставили в больницу. Госпитализируют его или нет, будет известно позже.

«По факту ДТП проводится проверка», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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опять грузовики

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