На пр-те Победы в Пензе сняли на видео массовую драку

17.08.2022 | 07:52

В Пензе сняли на видео группу молодых людей, которые дрались и нецензурно выражались во дворе многоквартирного дома.

Ролик разместили вечером во вторник, 16 августа, в городском водительском телеграм-канале.

«Проспект Победы, 16. Вот эта детвора каждый вечер до ночи подобное вытворяет», - пояснил автор видео.

На кадрах запечатлено больше десятка молодых людей. Несколько человек дрались, другие наблюдали за конфликтом. Были слышны нецензурные угрозы.

В момент съемки к месту драки подъехала полицейская машина, и большинство парней разбежались.

Насколько серьезно пострадали люди на видео и совершеннолетние ли они, неизвестно. Официальные комментарии от правоохранительных структур пока не поступили.