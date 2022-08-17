Происшествия

На пр-те Победы в Пензе сняли на видео массовую драку

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В Пензе сняли на видео группу молодых людей, которые дрались и нецензурно выражались во дворе многоквартирного дома.

Ролик разместили вечером во вторник, 16 августа, в городском водительском телеграм-канале.

«Проспект Победы, 16. Вот эта детвора каждый вечер до ночи подобное вытворяет», - пояснил автор видео.

На кадрах запечатлено больше десятка молодых людей. Несколько человек дрались, другие наблюдали за конфликтом. Были слышны нецензурные угрозы.

В момент съемки к месту драки подъехала полицейская машина, и большинство парней разбежались.

Насколько серьезно пострадали люди на видео и совершеннолетние ли они, неизвестно. Официальные комментарии от правоохранительных структур пока не поступили.

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Источник — видео t.me/sova_penza58
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Гость||

Это не массовая .это 3 на 1 как всегда.шакалье

Гость||

Гость писал(a):

не массовая .это 3 на 1
Опытный!

Гость||

Тварей и нариков развелось очень много.Вечером можно нарваться на такую свору.

Гость||

Петушки какие то

Гость||

Полиции все равно.хоть переубивайтесь все.а то дрались,нецензурно выражались!приезжайте во двор дома25-27а по пр.строителей.там подростки все лето дебоширят,матерятся.на замечание не реагируют.посылают всех и сняв штаны,зады показывают.вызывали полицию.не один раз.но!они не реагируют совсем.имею в виду полицию.хотя пункт находится в 100метрах от этих дворов.мало того.подростки делают взрывное устройство .и подрывают.грохот,будто сразу все колеса у машин полопались.но....наша доблестная полиция прячется.нет порядка и никто не желает им заниматься.

Гость||

Такое по всей Пензе. До 3-4 часов утра нецензурная брань, пьяные крики. Терновка "утопает" по ночам в пьяных оргиях.

Гость||

Гость писал(a):

все лето дебоширят,матерятся.на замечание не реагируют.посылают всех и сняв штаны,зады показываю
Господи помилуй!

Гость||

Проспект Победы 16 это не Арбеково

Имя: Гость
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