На пр-те Победы в Пензе сняли на видео массовую драку

В Пензе сняли на видео группу молодых людей, которые дрались и нецензурно выражались во дворе многоквартирного дома.
Ролик разместили вечером во вторник, 16 августа, в городском водительском телеграм-канале.
«Проспект Победы, 16. Вот эта детвора каждый вечер до ночи подобное вытворяет», - пояснил автор видео.
На кадрах запечатлено больше десятка молодых людей. Несколько человек дрались, другие наблюдали за конфликтом. Были слышны нецензурные угрозы.
В момент съемки к месту драки подъехала полицейская машина, и большинство парней разбежались.
Насколько серьезно пострадали люди на видео и совершеннолетние ли они, неизвестно. Официальные комментарии от правоохранительных структур пока не поступили.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Это не массовая .это 3 на 1 как всегда.шакалье