В Пензе на улице Антонова упал с высоты 20-летний парень

16.08.2022 | 16:16

Во вторник, 16 августа, в микрорайоне ГПЗ в Пензе случился инцидент, в котором пострадал 20-летний парень. Молодой человек упал с 7-го этажа дома № 22 на улице Антонова.

Снимки с места происшествия появились в соцсети «ВКонтакте». Судя по ним, пензенец упал на козырек подъезда.

«Живой. Скорая приехала через 15-20 минут. Не знаю, что случилось, но окна открыты были на 7-м и 8-м этажах», - рассказал автор фото.

В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» факт ЧП подтвердили. Сообщение об инциденте было получено в 14:50.

«Молодой человек госпитализирован», - добавили правоохранители.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.