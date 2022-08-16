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Происшествия

В Пензе на улице Антонова упал с высоты 20-летний парень

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Во вторник, 16 августа, в микрорайоне ГПЗ в Пензе случился инцидент, в котором пострадал 20-летний парень. Молодой человек упал с 7-го этажа дома № 22 на улице Антонова.

Снимки с места происшествия появились в соцсети «ВКонтакте». Судя по ним, пензенец упал на козырек подъезда.

«Живой. Скорая приехала через 15-20 минут. Не знаю, что случилось, но окна открыты были на 7-м и 8-м этажах», - рассказал автор фото.

В пресс-службе регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» факт ЧП подтвердили. Сообщение об инциденте было получено в 14:50.

«Молодой человек госпитализирован», - добавили правоохранители.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/ahunygpz
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Гость||

Инвалидом теперь будет.

Гость||

Это был человек который решил что он птица

Гость||

на фото такая тушка, как козырек езе выдержал

Гость||

Козырёк процентов на 50 смягчил удар, был бы из бетона то шансов почти нет

Гость||

Походу установщик кондиционеров, такой же профи как Я

Гость||

Москва, 1991 г. Наш курс диплом защитил и после - классика: собрались все отмечать. Сокурсник в другой комнате сел спиной к окну в комнате, один, пьяненький, и выпал. Погиб - удар головой о край козырька.

Гость||

Гость писал(a):

Москва, 1991 г. Наш курс диплом защитил и после - классика: собрались все отмечать. Сокурсник в другой комнате сел спиной к окну в комнате, один, пьяненький, и выпал. Погиб - удар головой о край козырька.
зато ощутил свободный полет, кайф то какой

Гость||

Бум! Шакалака бум!

Гость||

Почему на улице? На улицу! Упал на что, на улицу. Т.е. есть улица, и на нее упал

Гость||

А зачем он упал?

Гость||

Треш или не треш:я еоторый живу на Антонова 24

Имя: Гость
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