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Происшествия

Очевидец рассказал о сбитом в Пензе мотоциклисте

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Очевидец рассказал об аварии, произошедшей на улице Луначарского в Пензе в ночь на понедельник, 15 августа.

«Сбили мотоциклиста около автовокзала. Увезли на скорой. Время 21:40», - уточнил интернет-пользователь в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

Он опубликовал фото, на котором запечатлены лежащий на проезжей части мотоцикл и сотрудники ГИБДД. С чем столкнулось двухколесное транспортное средство, не уточняется. Официально случившееся пока не прокомментировали.

По данным на 11 августа, с начала года в Пензенской области произошло 38 аварий с участием мотоциклистов. 3 человека погибли и 44 получили ранения.

«В отличие от автомобилистов мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже при небольшом ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема - получить черепно-мозговую травму», - пояснили ранее в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Хрустов по осени считают.

Вот и посчитаем

Гость||

Гут.

Гость||

На встречке стояло такси на аварийках. Вот с ним похоже и было столкновение. Таксист начал поворачивать налево, на перекрестке.

Гость||

Гоняют как угорелые.Вот и итог.

Гость||

С таксистом столкнулся. Смотреть надо на какой свет оба участника ДТП проезжали, но там камер нет.

Гость||

Мотоциклисты, в основном, не соблюдают ПДД. Гоняют по ночам, спасу нет.

Гость||

Спать не дают ночами,не жалко...

Гость||

Самоубийцы.

Гость||

Чем больше таких случаев, тем легче горожанам жить!

Гость||

Завыло болото...

Гость||

Так этому мотоциклисту и надо. Его там же надо было на глушитель надеть.

Гость||

Гость писал(a):

Мотоциклисты, в основном, не соблюдают ПДД. Гоняют по ночам, спасу нет.
Таксисты тоже не соблюдают в основном ПДД , только гоняют целые сутки.

Гость||

Гость писал(a):

09:48
Надо бы всех местных говноконмментаторов, изрыгающих дерьмо, забанить здесь навечно. Можно глушителем.

Гость||

Гость писал(a):

Завыло болото...
Не болото, а один спившийся дурачок тут подсирает-тужится

Гость||

ну наконец то доездился по ночам с рёвом а я смотрю что то тихо сегодня,а обижаться тут не чего какого хрена люди должны слушать этот рёв по ночам?

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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