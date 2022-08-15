Очевидец рассказал о сбитом в Пензе мотоциклисте

15.08.2022 | 08:08

Очевидец рассказал об аварии, произошедшей на улице Луначарского в Пензе в ночь на понедельник, 15 августа.

«Сбили мотоциклиста около автовокзала. Увезли на скорой. Время 21:40», - уточнил интернет-пользователь в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

Он опубликовал фото, на котором запечатлены лежащий на проезжей части мотоцикл и сотрудники ГИБДД. С чем столкнулось двухколесное транспортное средство, не уточняется. Официально случившееся пока не прокомментировали.

По данным на 11 августа, с начала года в Пензенской области произошло 38 аварий с участием мотоциклистов. 3 человека погибли и 44 получили ранения.

«В отличие от автомобилистов мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже при небольшом ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема - получить черепно-мозговую травму», - пояснили ранее в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.