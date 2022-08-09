Происшествия

В Пензенской области ищут свидетелей ДТП на дороге в Неверкино

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Три человека скончались на дорогах региона сразу в нескольких происшествиях, которые были зарегистрированы в Пензе и области. Так, на 629-м километре трассы М5 столкнулись легковая машина и бензовоз. Многотонный грузовик после этого сбил женщину. Она погибла на месте.

Еще в двух трагических ДТП на территории Кузнецкого района травмы, несовместимые с жизнью, получили велосипедисты. На первом километре автодороги Кузнецк - Чибирлей - 2-е Тарлаково авария унесла жизнь мужчины 1980 года рождения.

В третьем случае на дороге, ведущей в Неверкино, под колесами неизвестной машины оказался тоже мужчина 1946 года рождения. К моменту прибытия врачей он уже скончался.

«Госавтоинспекция просит всех свидетелей и очевидцев данного происшествия обратиться в дежурную часть по телефонам 590-002, 599-003 либо по телефону 02», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

В Госавтоинспекции отметили, что некоторых трагедий можно было бы избежать, если бы все участники дорожного движения проявляли бдительность.

«Уважаемые граждане, если вы передвигаетесь по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, в обязательном порядке используйте светоотражающие элементы», - предупредил Антон Шматков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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