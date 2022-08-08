В Каменском районе опрокинулся ВАЗ, есть погибший

08.08.2022 | 11:29

В воскресенье, 7 августа, у села Гавриловка Каменского района случилось ДТП, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, около 6:30 35-летний водитель ВАЗ-2110 потерял управление. Легковушка вылетела в кювет и опрокинулась.

Автомобилист от полученных травм скончался на месте, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

21 июля в Каменском районе произошла аналогичная авария. На 2-м километре дороги Кикино - Мочалейка автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 49-летнего мужчины съехал с трассы и перевернулся. Водитель погиб.