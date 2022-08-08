Происшествия

На берегу Суры нашли тело числившегося в розыске мужчины

Печать
Telegram

В Пензенской области зафиксировали еще один несчастный случай на воде. В воскресенье, 7 августа, на левом берегу Суры в Пензе обнаружили тело утонувшего мужчины.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе УМВД России по области.

Сообщение о найденном теле поступило в полицию в 16:49. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался мужчина 1992 года рождения.

«Он числился пропавшим без вести с 6 августа», - пояснили в пресс-службе.

По факту ЧП проводится проверка.

С начала лета в регионе утонуло не менее 21 купальщика. Правоохранители и представители администраций регулярно проводят рейды по водоемам и проводят разъяснительные беседы с отдыхающими.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

С начала лета в регионе утонуло не менее 21 купальщика.
Это как понять?

Гость||

Гость писал(a):

Это как понять?
Так что не всех еще нашли. Не благодари.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

С начала лета в регионе утонуло не менее

> 21 купальщика.

Это как понять?

- Кого-то до сих пор не нашли. Подозревают, что утоп.

Гость||

Раков сколько сняли?

Гость||

Тебе накой?

Гость||

Пороть надо меньше. В выходные сколько припивших на пляже, это жесть. Таких не жалко, естественный отбор.

Гость||

Гость писал(a):

Тебе накой?
Накой,накой? На жрачку.

Гость||

Я Б ПОЖРАЛ!!!

Гость||

Я в воду глядел.

Гость||

даже на офпляжах не видно спасателей, даже если есть лодка и круг, спасатель в телефоне зависает или в холодке сидит, невозможно увидеть тонущего при таком отношении, эти ментосы лучше бы провели со спасателями беседу, дармоеды.

Гость||

на гпз кодырня каждый день, квасят на глазах у детей, а потом в воду лезут, администрации пофиг, только бабло собирают,спасателей нет как нет, полицайских тоже, какие там беседы!

Гость||

Гость писал(а):

> Пороть надо меньше. В выходные сколько припивших на пляже, это жесть. Таких

> не жалко, естественный отбор.

- Не знаю как насчёт жалости. Хронических алкашей может быть. Но одно могу сказать точно: если выпил и даже немного - не лезь в воду. Произойдёт спазм, отключка сосудов головного мозга и потеря сознания. К сожалению, это правда, не все знают. Не лезьте в воду выпивши, сохраните себе жизнь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте