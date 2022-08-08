На берегу Суры нашли тело числившегося в розыске мужчины

В Пензенской области зафиксировали еще один несчастный случай на воде. В воскресенье, 7 августа, на левом берегу Суры в Пензе обнаружили тело утонувшего мужчины.
Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе УМВД России по области.
Сообщение о найденном теле поступило в полицию в 16:49. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался мужчина 1992 года рождения.
«Он числился пропавшим без вести с 6 августа», - пояснили в пресс-службе.
По факту ЧП проводится проверка.
С начала лета в регионе утонуло не менее 21 купальщика. Правоохранители и представители администраций регулярно проводят рейды по водоемам и проводят разъяснительные беседы с отдыхающими.
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penzainform.ru писал(a):Это как понять?