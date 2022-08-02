В Пензе погиб мужчина, выпавший из окна на 5-м этаже

В Пензе происшествие на улице Суворова унесло жизнь 62-летнего мужчины. Он выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома.
Сообщение об инциденте поступило в полицию в 22:23 в понедельник, 1 августа.
«Материалы по факту гибели мужчины переданы в следственный комитет», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.
Специалистам предстоит установить причину и обстоятельства трагедии.
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Зачем они это делают?