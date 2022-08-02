Происшествия

В Пензе погиб мужчина, выпавший из окна на 5-м этаже

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В Пензе происшествие на улице Суворова унесло жизнь 62-летнего мужчины. Он выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 22:23 в понедельник, 1 августа.

«Материалы по факту гибели мужчины переданы в следственный комитет», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Специалистам предстоит установить причину и обстоятельства трагедии.

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Гость||

Зачем они это делают?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем они это делают?
Ибо долбоебы!

Гость||

Выпал в 62 года, не ребёнок.

Гость||

бабы ещё нарожают

Гость||

Дети достали или депрессия. допускается самоубийство.

Имя: Гость
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