В Пензе погиб мужчина, выпавший из окна на 5-м этаже

02.08.2022 | 10:37

В Пензе происшествие на улице Суворова унесло жизнь 62-летнего мужчины. Он выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 22:23 в понедельник, 1 августа.

«Материалы по факту гибели мужчины переданы в следственный комитет», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Специалистам предстоит установить причину и обстоятельства трагедии.