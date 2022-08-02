В Пензе девушка напоролась ногой на арматуру в водоеме

В понедельник, 1 августа, в Пензе случилась беда с горожанкой, отдыхавшей возле водоема в районе улицы Клары Цеткин.
Сообщение об этом поступило в 21:40 в пожарно-спасательный центр от диспетчера службы «03»: девушка скатилась по бетонным плитам к воде и получила травму ноги, напоровшись на металлическую арматуру.
Бригада медиков, прибывшая на место происшествия, не смогла освободить раненую пензячку из металлического плена, и на выручку пришли спасатели.
«С помощью аварийно-спасательного инструмента они перерезали часть арматуры и транспортировали пострадавшую в автомобиль скорой помощи», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».
Спасатели неоднократно предупреждали: отдых в необорудованных местах у водоемов грозит плачевными последствиями и может закончиться несчастным случаем.
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penzainform.ru писал(a):На Кларе Цеткин.