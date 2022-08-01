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Происшествия

Расследование ДТП с ПАЗом возьмет на контроль Следственный комитет РФ

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По факту ДТП с автобусом ПАЗ, которое произошло в понедельник, 1 августа, в Лунинском районе, возбудят уголовное дело.

Такое поручение СУ СК РФ по Пензенской области дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По предварительным данным, рейсовый автобус Пенза - Саранск опрокинулся около 10:00 на 49-м километре дороги Пенза - Лунино. Водитель не справился с управлением, выехал на обочину, транспортное средство оказалось в кювете.

По данным областного минздрава, 17 пассажиров из 20 получили травмы различной степени тяжести. Госпитализировано 11 человек. Среди пострадавших двое детей.

«В рамках уголовного дела будут установлены причины, приведшие к травмированию людей, и лица, причастные к совершению преступления. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», - сообщили в Следственном комитете РФ.

Также прокуратура Лунинского района организовала проверку по факту ДТП.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме того, прокуратурой района взято на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП», - добавили в областной прокуратуре.

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Источник — фото sledcom.ru
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Гость||

Дорога до Саранска хорошая...где его занесло-непонятно?Мб плохо водителю стало...хорошо.что никто не погиб...

Гость||

Гость писал(a):

Мб плохо водителю стало...
А может быть просто дурачок как вы все там.

Гость||

а зачем? что дам следовать? он же доследовался уже

Гость||

Гость писал(a):

А может быть просто дурачок как вы все там.
А может и дебилы, как ты там все

Имя: Гость
Комментарий:

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