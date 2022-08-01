Расследование ДТП с ПАЗом возьмет на контроль Следственный комитет РФ

01.08.2022 | 16:02

По факту ДТП с автобусом ПАЗ, которое произошло в понедельник, 1 августа, в Лунинском районе, возбудят уголовное дело.

Такое поручение СУ СК РФ по Пензенской области дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По предварительным данным, рейсовый автобус Пенза - Саранск опрокинулся около 10:00 на 49-м километре дороги Пенза - Лунино. Водитель не справился с управлением, выехал на обочину, транспортное средство оказалось в кювете.

По данным областного минздрава, 17 пассажиров из 20 получили травмы различной степени тяжести. Госпитализировано 11 человек. Среди пострадавших двое детей.

«В рамках уголовного дела будут установлены причины, приведшие к травмированию людей, и лица, причастные к совершению преступления. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», - сообщили в Следственном комитете РФ.

Также прокуратура Лунинского района организовала проверку по факту ДТП.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме того, прокуратурой района взято на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП», - добавили в областной прокуратуре.