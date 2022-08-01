Еще одна юная пензячка попала в ловушку на набережной Суры

01.08.2022 | 15:57

Очередная девушка угодила в ловушку на набережной Суры в Пензе. Неприятный случай имел место ранним утром 29 июля.

В 7:20 в пожарно-спасательный центр поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что рука юной горожанки, отдыхавшей у водоема в районе стелы «Росток», застряла в лежаке.

«Спасатели с помощью слесарного инструмента освободили руку подростка, медицинская помощь не потребовалась», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Про аналогичный выезд специалисты центра рассказывали в начале июня.

Другая девочка подросткового возраста гуляла у водоема, села на деревянный лежак и опустила руку между досками (возможно, потянулась за упавшим телефоном). Вытащить ее она уже не смогла, оказавшись заложницей конструкции.