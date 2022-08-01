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Происшествия

Еще одна юная пензячка попала в ловушку на набережной Суры

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Очередная девушка угодила в ловушку на набережной Суры в Пензе. Неприятный случай имел место ранним утром 29 июля.

В 7:20 в пожарно-спасательный центр поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что рука юной горожанки, отдыхавшей у водоема в районе стелы «Росток», застряла в лежаке.

«Спасатели с помощью слесарного инструмента освободили руку подростка, медицинская помощь не потребовалась», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Про аналогичный выезд специалисты центра рассказывали в начале июня.

Другая девочка подросткового возраста гуляла у водоема, села на деревянный лежак и опустила руку между досками (возможно, потянулась за упавшим телефоном). Вытащить ее она уже не смогла, оказавшись заложницей конструкции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Она там живет?,время 7 утра.

Гость||

Всё нормально. Так и было задуманно когда делали лежаки.

Гость||

Так нужно дело заводить, оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности.

Гость||

Как обезьяны за бананами руки свои суют.

Гость||

Гость писал(a):

Как обезьяны
Почему "как"??

Гость||

Интересно, кто в итоге окажется крайним проектировщики или изготовители.

Гость||

Гость писал(a):

Как обезьяны за бананами руки свои суют.
Там рубль наверное лежал))

Гость||

интересно а если туда член сунуть?

Гость||

Гость писал(a):

интересно а если туда член сунуть?
Не смей! А то тут одна особа, с этого форума, может забеременеть

Гость||

Гость писал(a):

А то тут одна особа
Это не особа, а бесполая особь, маскирующаяся под бабу

Гость||

Жалко я там не проходил,я бы на нее опорожнился

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 7:20 в пожарно-спасательный центр поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что рука юной горожанки, отдыхавшей у водоема в районе стелы «Росток», застряла в лежаке.
В районе обелиска Славы «Росток», клоуны.

Гость||

Там под лежаками одни какашки. Она хотела какашку достать?

Гость||

Гость писал(a):

Там под лежаками одни какашки
А ты аткуда знаш?

Гость||

Гость писал(a):

Там под лежаками одни какашки.
Сами лежаки какашка и плесень.

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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