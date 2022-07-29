В Пензе на видео попал момент аварии с оторвавшимся прицепом

29.07.2022 | 18:09

Отцепившийся от легкового автомобиля прицеп спровоцировал ДТП в Пензе. Авария произошла в пятницу, 29 июля, в районе Безымянного ручья на трассе М5.

«Отцепился прицеп и ударил в фуру. Время 17:30», - уточнил очевидец в водительском телеграм-канале.

В Сеть выложили две записи видеорегистраторов: на одной запечатлен момент ДТП, на другой - его последствия. Видно, как оторвавшийся от легковушки прицеп сначала занесло вправо, где он врезался в отбойник, а затем отбросило на встречную полосу, где и произошло столкновение.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД.

Пострадали ли в результате случившегося люди, не сообщается.