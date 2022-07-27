В Пензе мотоциклист попал в больницу после столкновения с ВАЗом

Вечером во вторник, 26 июля, в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилось фото с места ДТП в Пензе. Его участниками стали мотоцикл и легковой автомобиль.
«ДТП. Терновский куст. Время 19:35», - сообщил автор.
Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в 19:20 напротив дома № 116 на улице Терновского 37-летний водитель мотоцикла MV Agusta Brutale 990R допустил опрокидывание.
После этого двухколесное транспортное средство столкнулось с ВАЗ-2105, которым управлял 50-летний мужчина.
В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что мотоциклист был госпитализирован с травмами.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются специалисты.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Кошмар!!!!
А с вазом то что? Не покалечился?