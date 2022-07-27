В Пензе мотоциклист попал в больницу после столкновения с ВАЗом

27.07.2022 | 16:23

Вечером во вторник, 26 июля, в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилось фото с места ДТП в Пензе. Его участниками стали мотоцикл и легковой автомобиль.

«ДТП. Терновский куст. Время 19:35», - сообщил автор.

Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 19:20 напротив дома № 116 на улице Терновского 37-летний водитель мотоцикла MV Agusta Brutale 990R допустил опрокидывание.

После этого двухколесное транспортное средство столкнулось с ВАЗ-2105, которым управлял 50-летний мужчина.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что мотоциклист был госпитализирован с травмами.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются специалисты.