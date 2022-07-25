В трех районах области случились схожие ДТП, один человек погиб

25.07.2022 | 12:57

В ночь на воскресенье, 24 июля, в Каменском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 2:30 на 1-м километре автомобильной дороги «подъезд к с. Скворечное» машина «Лада-Калина» слетела в кювет.

48-летний водитель скончался на месте происшествия. Двух пассажиров - 38-летнюю женщину и 32-летнего мужчину - госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Чуть раньше, в 1:00, схожая авария произошла в Бессоновском районе: на 2-м километре дороги Васильевка - Пазелки ВАЗ-2115 под управлением 21-летнего молодого человека опрокинулся на проезжей части. Пострадал 22-летний пассажир, его госпитализировали.

Еще одно аналогичное ДТП произошло утром того же дня в Кузнецком районе. В 9:30 на дороге Кузнецк - Явлейка слетела в кювет и врезалась в дерево «Лада-Веста», которой управляла 49-летняя женщина. Скорая помощь доставила ее в больницу, и врачи приняли решение о помещении пациентки в стационар.