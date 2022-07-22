Водитель из Пензы едва не сбил пешехода на ночной трассе

22.07.2022 | 09:30

Автомобилист из Пензы едва не попал в аварию на ночной дороге. Утром в пятницу, 22 июля, один из участников водительского телеграм-канала поделился записью с видеорегистратора, сделанной во время поездки накануне.

«Вчера в 22:40 возвращались в Пензу по тамбовской трассе. Нам встречка дальним посветила, мы сначала не поняли, а потом как поняли», - написал интернет-пользователь.

На кадрах запечатлен неосвещенный участок двухполосной дороги, видимость дополнительно затруднена из-за небольшого дождя. Внезапно на проезжей части появляется человек, просто стоящий на асфальте примерно в шаге от обочины.

Водитель автомобиля отклонился вправо, ДТП удалось избежать.

«Хорошо, что скорость была низкая из-за погоды и в лоб никто не ехал», - поделился он.