Происшествия

Водитель из Пензы едва не сбил пешехода на ночной трассе

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Автомобилист из Пензы едва не попал в аварию на ночной дороге. Утром в пятницу, 22 июля, один из участников водительского телеграм-канала поделился записью с видеорегистратора, сделанной во время поездки накануне.

«Вчера в 22:40 возвращались в Пензу по тамбовской трассе. Нам встречка дальним посветила, мы сначала не поняли, а потом как поняли», - написал интернет-пользователь.

На кадрах запечатлен неосвещенный участок двухполосной дороги, видимость дополнительно затруднена из-за небольшого дождя. Внезапно на проезжей части появляется человек, просто стоящий на асфальте примерно в шаге от обочины.

Водитель автомобиля отклонился вправо, ДТП удалось избежать.

«Хорошо, что скорость была низкая из-за погоды и в лоб никто не ехал», - поделился он.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео t.me/sova_penza58
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Гость||

это фигня! такие ещё и по середине дороги ходят. зигзагами. а отвечай за них как за настоящих.

Гость||

Водитель в рубашке родился! Чистое везение.

Гость||

Знакомый, водитель междугороднего автобуса, рассказывал что один раз в туман увидел впереди себя что-то темнеющееся, остановился - мужик лежал посреди дороги спал. Просто поперек полосы на трассе! Пора уже предупреждающий знак делать, по аналогии с "Внимание, возможен выход животных".

Гость||

Такая же история на трассе между Ритейлом и Засечным в направлении Шемышейки - идет по дороге во всем темном в попутном направлении и можно увидеть за 2-3 метра.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Водитель автомобиля отклонился вправо, ДТП удалось избежать
Дожили, право и лево уже путают.

Имя: Гость
Комментарий:

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