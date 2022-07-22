В Пензе собака не пускала к хозяину сотрудников скорой помощи

22.07.2022 | 10:03

В четверг, 21 июля, пензенским спасателям пришлось освобождать путь работникам скорой помощи, столкнувшимся с неожиданной преградой.

В 09:25 в Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение от дежурного отдела полиции № 1: из дома на Набережной Реки Мойки доносятся призывы о помощи, однако прибывшие по вызову медики не могут попасть в жилище к попавшему в беду человеку.

Препятствием стала дворовая собака: она села на крыльце и никого не пускала к двери, охраняя хозяина от незнакомцев.

«Спасатели, оперативно прибыв на место, изолировали животное в надворную постройку и обеспечили доступ в дом сотрудников полиции и медицинских работников», - сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».