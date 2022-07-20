В Пензе мотоциклиста избили за резкий маневр на дороге

20.07.2022 | 10:21

Во вторник, 19 июля, в Пензе произошел инцидент на одной из главных городских автомагистралей.

Около 22:00 патрульный наряд вневедомственной охраны Росгвардии двигался по проспекту Строителей в районе ТЦ «Коллаж» и увидел драку троих человек.

Стражи правопорядка немедленно усмирили драчунов. Один из них, 23-летний мотоциклист, рассказал, что остановился на светофоре в ожидании разрешающего сигнала. К нему подъехала машина, из нее вышли двое мужчин и начали оскорблять и избивать его.

По предварительной версии, причиной агрессии мужчин (одному из них 27 лет, другому 25) стал маневр мотоциклиста, который вывел их из себя.

«По заявлению потерпевшего задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.