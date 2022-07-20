Происшествия

В Пензе мотоциклиста избили за резкий маневр на дороге

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Во вторник, 19 июля, в Пензе произошел инцидент на одной из главных городских автомагистралей.

Около 22:00 патрульный наряд вневедомственной охраны Росгвардии двигался по проспекту Строителей в районе ТЦ «Коллаж» и увидел драку троих человек.

Стражи правопорядка немедленно усмирили драчунов. Один из них, 23-летний мотоциклист, рассказал, что остановился на светофоре в ожидании разрешающего сигнала. К нему подъехала машина, из нее вышли двое мужчин и начали оскорблять и избивать его.

По предварительной версии, причиной агрессии мужчин (одному из них 27 лет, другому 25) стал маневр мотоциклиста, который вывел их из себя.

«По заявлению потерпевшего задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Ну если сотрудники ГИБДД не контролируют соблюдение ПДД, хоть кто-то же должен этим заниматься. Этим двоим выдать премию за счёт не работающей ГИБДД.

Гость||

наконец то им кто то втащил задолбали носится идиоты

Гость||

Там чьи то яйца лежали

Гость||

Мотоциклисты, имейте ввиду, отныне за нарушение вами ПДД вы будете биты!

Гость||

Герои!!!!

Гость||

Слабая работа сотрудников ГИБДД тут же сказываются на дорожной обстановке. Руководители ГБДД как и их подчиненные никак не хотят выйти из зоны комфорта и начать работать. Заняты только проработками своих рейдов. Систему и некоторых работников службы их подход к работе нужно менять.

Гость||

Еще не известно, что за маневр совершил байкер. В другой очередному агрессивному водителю не понравится слишком резкое ускорение мотоцикла или езда в междурядье и он тоже решит применить физическую силу по отношению к мотоциклисту. А если мотоциклисты будут отвечать, тогда что? Агрессия, беспредел и самоуправство до добра не доведут.

Гость||

Гость писал(a):

Еще не известно, что за маневр совершил байкер. В другой очередному агрессивному водителю не понравится слишком резкое ускорение мотоцикла или езда в междурядье и он тоже решит применить физическую силу по отношению к мотоциклисту. А если мотоциклисты будут отвечать, тогда что? Агрессия, беспредел и самоуправство до добра не доведут.
Как ты сказал, именно так себя мотоциклисты и ведут.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Моциклист не должен прижиматься к краю своей полосы,

даже если остерегается наезда. Такое положение

соседа по движению раздражает автолиста:

мелкий объект на дороге с непонятными

намерениями создаёт затруднения с

определением своего места

в общем потоке.

Гость||

кто объяснит,что за специфика мотоциклистов,ездить только в ночное время?????

Гость||

Гость писал(a):

В другой очередному агрессивному водителю не понравится слишком резкое ускорение мотоцикла или езда в междурядье
А мотоциклист может ехать в междурядье???? Вот вы так и ездите. Правильно вас бьют. надо чаще и посильнее.

Гость||

Мотоциклист правила нарушал? Да вы чтооооо!

Гость||

Гость писал(a):

мотоциклист может ехать в междурядье???? Вот вы так и ездите. Правильно вас бьют. надо чаще и посильнее.
Вас надо изолировать как агрессивного опасного индивидуума, не умеющего жить в социуме. я регулярно бывают в Москве, очень часто и там, в пробке, мотоциклисты едут в междурядье. Они не мешают никому, едут себе вереницей тихонько. Люди в автомобилях наоборот сдвигаются в сторону в пределах своей полосы, освобождая дорогу мотоциклам. Мотоциклы едут спокойно с аварийками. Зачем им стоять в пробке, если у них маленькое транспортное средство? Они выехали вперед и уехали, никому не мешая. Собственно в городе на мотоцикле поэтому и едут, чтобы не стоять. Почему вы в Пензе так не делаете ?

Гость||

И чем собственно резкое ускорение мотоцикла со светофора так мешает водителю, что вы считаете это нарушением? Может это какие-то комплексы водителя - "мотоциклист так может, а я не могу, пойду на светофоре его ударю за это"? Какой то психической травмой отдает.

Имя: Гость
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