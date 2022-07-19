За Западной Поляне произошел пожар, люди звали на помощь

19.07.2022 | 18:19

Вечером во вторник, 19 июля, в микрорайоне Западная Поляна в Пензе произошел пожар. Загорелась одна из квартир дома № 10 на Ленинградской улице.

Около 18:00 с балкона на четвертом этаже повалил густой дым. По словам очевидцев, на соседнем балконе в этот момент находилась молодая пара. Люди кричали, что у них маленький ребенок, и звали на помощь.

К месту пожара прибыли сотрудники ГУ МЧС по Пензенской области как минимум на трех спецавтомобилях. Однако точное количество техники и специалистов, задействованных в тушении, неизвестно. Официальные комментарии по поводу случившегося пока не поступали.