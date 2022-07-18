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Происшествия

В Кузнецке «Приора» с маленькой пассажиркой попала в ДТП

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В воскресенье, 17 июля, в Кузнецке произошло ДТП с участием маленького ребенка.

По предварительным данным, в 11:35 напротив дома № 243 на улице Кирова столкнулись «Лада-Приора» под управлением 31-летней женщины и Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился 37-летний водитель.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии получила травмы девочка 2020 года рождения, находившаяся в салоне «Приоры».

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.

13 июля в Нижнеломовском районе столкнулись Skoda Rapid под управлением 44-летней женщины и Volvo с полуприцепом с 30-летним шофером. Женщину, управлявшую легковушкой, доставили в больницу с травмами. 7-летней девочке, находившейся в салоне, медики оказали помощь на месте аварии и отпустили.

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Гость||

Очередная бабуиниха с приорой головного мозга.

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