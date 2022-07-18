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Происшествия

На улице Рахманинова в Пензе трех человек спасли из пожара

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Утром в понедельник, 18 июля, на улице Рахманинова в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в главное региональное управление МЧС России в 8:10.

ЧП произошло в девятиэтажном доме № 34: выгорели коридор и комната (в общем - 20 кв. м) в трехкомнатной квартире площадью 60 кв. м, расположенной на самом верхнем этаже.

«Спасено 3 человека. Эвакуировано 12 человек. На тушение пожара привлекались 17 человек личного состава, 4 единицы техники», - сообщили в пресс-службе управления.

Информация о случившемся также появилась в социальных сетях.

«Мужчина стоял на балконе, огонь распространился за считанные минуты, пожарные сработали очень быстро. Квартира сгорела минут за двадцать», - написал автор поста.

Фото № 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото № 1 vk.com/penzach58
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Гость||

Петух бушует опять.

Гость||

Мэра, согласно новых правил, проинформировали или забыли?

Гость||

Гость писал(a):

Мэра, согласно новых правил, проинформировали или забыли?
Каких таких правил?

Имя: Гость
Комментарий:

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