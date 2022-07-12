В аварии на ул. Ладожской в Пензе пострадали два человека

12.07.2022 | 16:58

Во вторник, 12 июля, на Ладожской улице в Пензе произошла авария с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, ДТП случилось около 14:40. Напротив дома № 37 столкнулись Hyundai под управлением 37-летнего мужчины и Renault Duster с 73-летним автомобилистом за рулем.

От удара Renault отшвырнуло в стоявшую «Газель», за рулем которой в тот момент никого не было.

Снимки последствий аварии попали в социальную сети «ВКонтакте». На фото - Hyundai с разбитой передней частью и Renault с поврежденным левым крылом.

«В результате аварии травмы получили водитель Hyundai и его 38-летняя пассажирка», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Медики оказали пострадавшим помощь, госпитализация им не потребовалась.