В аварии на ул. Ладожской в Пензе пострадали два человека

Во вторник, 12 июля, на Ладожской улице в Пензе произошла авария с участием трех автомобилей.
По предварительным данным, ДТП случилось около 14:40. Напротив дома № 37 столкнулись Hyundai под управлением 37-летнего мужчины и Renault Duster с 73-летним автомобилистом за рулем.
От удара Renault отшвырнуло в стоявшую «Газель», за рулем которой в тот момент никого не было.
Снимки последствий аварии попали в социальную сети «ВКонтакте». На фото - Hyundai с разбитой передней частью и Renault с поврежденным левым крылом.
«В результате аварии травмы получили водитель Hyundai и его 38-летняя пассажирка», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
Медики оказали пострадавшим помощь, госпитализация им не потребовалась.
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