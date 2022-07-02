Жители Верхнего Ломова простились с земляком, погибшим в спецоперации

02.07.2022 | 13:54

В субботу, 2 июля, жители Верхнего Ломова простились с земляком Юрием Неупокоевым, погибшим 1 июня при проведении специальной военной операции.

Как сообщается на сайте администрации Верхнеломовского сельсовета, рядовой контрактной службы Юрий Александрович Неупокоев погиб в населенном пункте Веселое Донецкой области в боевых действиях при выполнении служебного долга.

«Юрий родился 12 апреля 1978 года в селе Верхний Ломов, окончил Верхнеломовскую среднюю школу, любил свою малую родину и после службы в армии остался жить и работать в родном селе. Он был скромным, добрым и отзывчивым человеком, воспитывал двоих детей», - говорится в некрологе.

Прощание с погибшим состоялось в полдень. Юрия Неупокоева похоронили на городском кладбище.

9 мая погиб при выполнении воинского долга 25-летний уроженец Пензы Никита Царапкин. Ранее сообщалось еще о 25 уроженцах Пензенской области, павших во время спецоперации. Кроме того, не стало курсанта Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Никиты Ионкина родом из Владимирской области.