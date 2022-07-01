Происшествия

В центре Пензы в ДТП с тремя автомобилями пострадал ребенок

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В пятницу, 1 июля, в центре Пензы в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок.

Предварительно установлено, что в 10:42 на пересечении улиц Володарского и Пушкина столкнулись сразу три автомобиля: «Лада-Гранта» с символикой «Яндекс.Такси», за рулем которой находился 21-летний водитель, «Лада-Веста» под управлением 35-летней женщины и «Газель» с 46-летним шофером.

Транспортные средства получили механические повреждения. На место аварии прибыли спасатели и медики.

В результате ДТП получила травмы девочка 2013 года рождения, находившаяся в салоне «Весты». Ее доставили в медицинское учреждение.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

красиво тачка ушаталась

Гость||

Все трое из "группы риска" - таксист, баба и дубина на Газели...

Имя: Гость
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