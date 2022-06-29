Массовая драка в пензенском микрорайоне Север попала на видео

29.06.2022 | 16:47

На территории придорожного комплекса «Золотой петушок» у трассы М5 в микрорайоне Север случилась массовая драка. Информация о ней появилась в телеграм-канале «Преступления. Пенза».

По словам автора поста, ссора между мужчинами произошла из-за денег (1 200 рублей).

К сообщению прикреплено видео, запечатлевшее бегущих мужчин. Один из них, получив в лицо удар, падает на асфальт. Стычки завязываются и среди других участников.

Происшествие сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

Там уточнили, что инцидент произошел днем 26 июня. После получения сигнала на место незамедлительно выехали правоохранители. Они установили участников конфликта, четырех человек в итоге привлекли к административной ответственности.

В настоящий момент проводится профилактическая работа.