Массовая драка в пензенском микрорайоне Север попала на видео

На территории придорожного комплекса «Золотой петушок» у трассы М5 в микрорайоне Север случилась массовая драка. Информация о ней появилась в телеграм-канале «Преступления. Пенза».
По словам автора поста, ссора между мужчинами произошла из-за денег (1 200 рублей).
К сообщению прикреплено видео, запечатлевшее бегущих мужчин. Один из них, получив в лицо удар, падает на асфальт. Стычки завязываются и среди других участников.
Происшествие сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.
Там уточнили, что инцидент произошел днем 26 июня. После получения сигнала на место незамедлительно выехали правоохранители. Они установили участников конфликта, четырех человек в итоге привлекли к административной ответственности.
В настоящий момент проводится профилактическая работа.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Депортировать их.