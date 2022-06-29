Происшествия

Массовая драка в пензенском микрорайоне Север попала на видео

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На территории придорожного комплекса «Золотой петушок» у трассы М5 в микрорайоне Север случилась массовая драка. Информация о ней появилась в телеграм-канале «Преступления. Пенза».

По словам автора поста, ссора между мужчинами произошла из-за денег (1 200 рублей).

К сообщению прикреплено видео, запечатлевшее бегущих мужчин. Один из них, получив в лицо удар, падает на асфальт. Стычки завязываются и среди других участников.

Происшествие сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России.

Там уточнили, что инцидент произошел днем 26 июня. После получения сигнала на место незамедлительно выехали правоохранители. Они установили участников конфликта, четырех человек в итоге привлекли к административной ответственности.

В настоящий момент проводится профилактическая работа.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео t.me/penzaohrana
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На территории придорожного комплекса «Золотой петушок» у трассы М5 в микрорайоне Север случилась массовая драка.
penzainform.ru писал(a):
По словам автора поста, ссора между мужчинами произошла из-за денег (1 200 рублей).
Депортировать их.

Гость||

Как же так,русские бьют русских.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они установили участников конфликта, четырех человек в итоге привлекли к административной ответственности.
Вдумайтесь! В конфликте участвовало 130 человек. Привлекли 4. 126 человек осталось безнаказанными. От такой работы правоохранителей дух захватывает.

Гость||

Гость писал(a):

Как же так,русские бьют русских.
В данном случае из-за государствообразующего народа 126 ушли от ответственности.

Гость||

Своих не бросают!

Гость||

Дорогие гости с юга метелят не менее дорогих других южных гостей.Мешать им не надо,а нужно наоборот,всячески способствовать.

Гость||

Надо ещё больше завозить гастарбайтеров.

Гость||

По карамультуку каждому,ржавой каске и просроченному сухпаю и тудой,русский мир защищать.Если уж удаль молодецкую девать некуда.

Гость||

Очень много чурбанов.

Гость||

ну прям как мы в молодости)

Имя: Гость
Комментарий:

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