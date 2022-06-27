На улице Тухачевского в Пензе иномарка врезалась в забор

27.06.2022 | 15:56

В ночь на понедельник, 27 июня, на улице Тухачевского в Пензе водитель врезался в забор, автомобиль перевернулся.

По предварительным данным, авария произошла около 0:55 у дома № 16. В нее попал 32-летний автомобилист, управлявший Chevrolet Aveo.

Снимки с места происшествия опубликовал Пензенский пожарно-спасательный центр. На них запечатлена лежащая на боку машина и покореженный забор. Для устранения последствий ДТП потребовалась помощь специалистов.

«Спасатели провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов. Водитель и пассажиры покинули автомобиль самостоятельно», - сообщили в ГБУ Пензенской области «ППСЦ».

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области добавили, что травмы в аварии получил водитель. Медики оказали ему помощь на месте, а затем отпустили.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.