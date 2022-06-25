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Происшествия

На видео попал момент ДТП у дома на улице Терновского

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В субботу, 25 июня, в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись момента ДТП, произошедшего в микрорайоне Терновка.

На кадрах видно, как темная иномарка, похожая на Volkswagen Passat, таранит две стоящие машины («Жигули» 7-й модели и Renault), а сверху на автомобили падает бетонная конструкция.

«Водитель снес столб и разбил два припаркованных авто. ДТП на Терновского, 164. Нехорошее место какое-то. То справа пьяный полстоянки снес, теперь - с другой стороны…» - написал автор.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области редакции портала PenzaInform.ru подтвердили: инцидент случился в пятницу, 24 июня. Водитель иномарки въехал в световую опору, она упала на него, повреждено еще два автомобиля.

«Люди в ДТП не пострадали», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео vk.com/zloj58
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Гость||

столб плохой. должен был выдержать удар

Гость||

Лихо! Я тоже так могу... если на чужой машине

Гость||

Красивое. Пусть еще разок так сделает.

Гость||

На все воля иеговы

Гость||

Когда выпью, путаю педали. Простите и отпустите.

Имя: Гость
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