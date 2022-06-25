Банкет не удался: задержан пензенец, «забывший» оплатить продукты

25.06.2022 | 12:26

В пятницу, 24 июня, в магазине на улице Луначарского в Пензе произошел инцидент: мужчина попытался пронести товар мимо кассы самообслуживания.

Бдительный охранник вовремя заметил попытку кражи и нажал кнопку тревожной сигнализации. Через несколько минут к торговой точке подъехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

По всей видимости, мужчина решил провести вечер пятницы со вкусом: он набрал спиртного и всевозможной закуски на 3 500 рублей. Однако заплатить за предстоящее удовольствие забыл. В итоге планы пензенца на банкет сорвались.

«36-летнего гражданина задержали и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первый случай, когда в магазинах пытаются вынести товар без оплаты. Так, в апреле два жителя областного центра были задержаны при попытке вынести спиртное на 15 тысяч рублей. Не имевший прописки мужчина промышлял магазинными кражами и сбывал товар прохожим. А житель Твери специально приехал в Пензу, чтобы поживиться дорогим парфюмом в одном из специализированных магазинов.