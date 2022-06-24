Происшествия

В ГИБДД рассказали о ДТП по дороге на Ленинский лесхоз

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В региональном управлении ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в результате ДТП, случившегося по дороге на Ленинский лесхоз в Пензе вечером в пятницу, 24 июня.

«По предварительным данным, в 17:50 водитель автомобиля ВАЗ-2110 (молодой человек 2002 года рождения) допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево», - пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения.

В результате пострадали три пассажира ВАЗа. Девушку 2003 года рождения и юношу 2007-го доставили в больницу.

Еще одного парня (2005 года рождения) осмотрели на месте аварии и отпустили.

По факту случившегося будет проведена проверка.

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Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Впечатлил...

Гость||

Во всем виноват лось.

Гость||

Хорошо, что их на дороге пока больше не будет.

Гость||

Таких развалюх, как эта полно продается. Выйдет из больнички, купит другую и гонка продолжится

Гость||

Квашенные ехали?

Гость||

Ахдеэто?

Гость||

2002 год рождения БУКАВА -то знает через одну, а управление авто им недоступно.

Гость||

Нет ну а чего вы хотели от тазобрака? Сел в тазохлам - считай инвалид.

Гость||

Вчера медики на носилках уносили труп ( был накрыт полностью синем материалом) почему про это нечего не говорят?

Гость||

отвлекся, может телефон зазвонил, а обочины нет, сразу канава

Имя: Гость
Комментарий:

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