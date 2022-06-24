В ГИБДД рассказали о ДТП по дороге на Ленинский лесхоз

В региональном управлении ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в результате ДТП, случившегося по дороге на Ленинский лесхоз в Пензе вечером в пятницу, 24 июня.
«По предварительным данным, в 17:50 водитель автомобиля ВАЗ-2110 (молодой человек 2002 года рождения) допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево», - пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения.
В результате пострадали три пассажира ВАЗа. Девушку 2003 года рождения и юношу 2007-го доставили в больницу.
Еще одного парня (2005 года рождения) осмотрели на месте аварии и отпустили.
По факту случившегося будет проведена проверка.
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