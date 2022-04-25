В Заречном из загоревшейся комнаты в общежитии спасли детей

25.04.2022 | 11:41

В Заречном в ночь на понедельник, 25 апреля, случился пожар. Местом ЧП стала комната в общежитии на Светлой улице, 1.

Вызов спасателям поступил около 3:00. На место отправились 24 человека на семи спецмашинах.

«Огнеборцы обнаружили, что из окна общей кухни во втором подъезде на пятом этаже идет дым. В общем тамбуре горели детские санки и бельевая сушилка на площади около одного квадратного метра», - уточняет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристину Найденову.

С помощью спасательных устройств газодымозащитной службы из комнаты удалось спасти двух детей. Из квартиры рядом с очагом возгорания пожарные эвакуировали женщину.

Погибших и пострадавших в ЧП нет.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара.