После аварии в Каменском районе на землю вылилась неизвестная жидкость

В Пензенской области грузовик вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет. О произошедшем во вторник, 19 апреля, стало известно от очевидцев.
«Трасса Пенза - Тамбов, 237-й км. Не доезжая до села Надеждинка в сторону Каменки. Время 7:20», - сообщил один из участников местного водительского телеграм-сообщества.
На опубликованных им кадрах - лежащий на боку Volvo, из кузова которого выпали пластиковые бочки. Из емкостей на землю вылилась белая жидкость. Что это, не уточняется.
Также пока неизвестно, пострадали ли в результате аварии люди. Информации от представителей регионального управления ГИБДД не поступало.
По словам водителей, дорога в этом месте узкая, а фур становится все больше. Из-за этого нередко происходят аварии. Накануне на указанном участке трассы столкнулись два грузовика. Машинам удалось удержаться на проезжей части, но кабины получили серьезные механические повреждения.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
penzainform.ru писал(a):Журналюхи ПИ не грамотные дебилы.
Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 N 928.
Р-208 Тамбов - Пенза
Это для идиотов пишущих Пенза-Тамбов.