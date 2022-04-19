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Происшествия

После аварии в Каменском районе на землю вылилась неизвестная жидкость

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В Пензенской области грузовик вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет. О произошедшем во вторник, 19 апреля, стало известно от очевидцев.

«Трасса Пенза - Тамбов, 237-й км. Не доезжая до села Надеждинка в сторону Каменки. Время 7:20», - сообщил один из участников местного водительского телеграм-сообщества.

На опубликованных им кадрах - лежащий на боку Volvo, из кузова которого выпали пластиковые бочки. Из емкостей на землю вылилась белая жидкость. Что это, не уточняется.

Также пока неизвестно, пострадали ли в результате аварии люди. Информации от представителей регионального управления ГИБДД не поступало.

По словам водителей, дорога в этом месте узкая, а фур становится все больше. Из-за этого нередко происходят аварии. Накануне на указанном участке трассы столкнулись два грузовика. Машинам удалось удержаться на проезжей части, но кабины получили серьезные механические повреждения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото t.me/sova_penza58
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Трасса Пенза - Тамбов, 237-й км.
Журналюхи ПИ не грамотные дебилы.

Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 N 928.

Р-208 Тамбов - Пенза

Это для идиотов пишущих Пенза-Тамбов.

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