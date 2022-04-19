После аварии в Каменском районе на землю вылилась неизвестная жидкость

19.04.2022 | 09:05

В Пензенской области грузовик вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет. О произошедшем во вторник, 19 апреля, стало известно от очевидцев.

«Трасса Пенза - Тамбов, 237-й км. Не доезжая до села Надеждинка в сторону Каменки. Время 7:20», - сообщил один из участников местного водительского телеграм-сообщества.

На опубликованных им кадрах - лежащий на боку Volvo, из кузова которого выпали пластиковые бочки. Из емкостей на землю вылилась белая жидкость. Что это, не уточняется.

Также пока неизвестно, пострадали ли в результате аварии люди. Информации от представителей регионального управления ГИБДД не поступало.

По словам водителей, дорога в этом месте узкая, а фур становится все больше. Из-за этого нередко происходят аварии. Накануне на указанном участке трассы столкнулись два грузовика. Машинам удалось удержаться на проезжей части, но кабины получили серьезные механические повреждения.